¿Cómo se le podría bajar el ritmo a la vida, sin dejar de ser productivos? Experta explica

Este viernes, 21 de noviembre, en los micrófonos de La W conversó Marta Romo, directora general y fundadora de la consultora BeUp, y experta en neurociencia, en donde se refirió a la idea macro de su libro ‘Hiperdesconexión’, el cual invita a ralentizar el ritmo de vida.

“El lenguaje, la manera que tenemos de explicar la realidad, de explicar el mundo y de explicar lo que nos pasa a nosotros es muy poderoso porque el lenguaje construye realidad”, dijo en su primera intervención.

Y agregó: “Nuestras palabras son activadoras o desactivadoras, nos dan energía y nos la quitan, nos animan a la acción o nos frenan, nos angustian o nos tranquilizan”.

Así, dijo que unas de las varias formas que hay para bajarle el ritmo a la vida, a parte de la forma en la que nos comunicamos las cosas, es dejar de hacer cosas que ni suman, ni restan en nuestras vidas.

“Hay muchísimas cosas que hacemos en nuestro día a día que no cambian nada. Hay un montón de reuniones a las que asistimos o que incluso convocamos, un montón de tareas, de compromisos que tenemos que realmente si dejáramos de hacerlo no pasaría nada. No tienen un impacto real, pero seguimos haciéndolos por costumbre, por una necesidad de quedar bien o de complacer al otro y no nos atrevemos a decir que no", comentó.

Explicó que todo lo anterior pasa “por una necesidad de perfeccionismo o de tener todo controlado, entonces al final tenemos la agenda tan sobrecargada de compromisos que no nos cabe más. No podemos dedicar tiempo ni a nuestras relaciones ni a nosotros mismos porque estamos absolutamente secuestrados por la hiperproductividad”.

