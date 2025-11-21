Con Misión La Guajira, “rompimos paradigmas”: Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente Grupo Aval
El presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, anunció que Misión La Guajira continúa con más aliados y más proyectos para las comunidades de esa región del país.
Con Misión La Guajira, “rompimos paradigmas”: Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente Grupo Aval
26:02
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Misión La Guajira y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Foto: Presidencia.
Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, conversó con La W acerca de Misión La Guajira, un proyecto que llevó agua potable, energía eléctrica y más beneficios a las comunidades indígenas en esa región de Colombia.
El empresario resaltó que la mayor dificultad fue el “romper paradigmas” de que con las comunidades Wayúu no se puede trabajar.
- Lea también: Misión La Guajira: más de 80 comunidades beneficiadas con soluciones de agua, energía y alimentación
“Tuvimos que romper paradigmas porque cuando uno hablaba de hacer proyecto en La Guajira, la gente habla de la dificultad de lograr cualquier cosa allí (…). Encontramos la razón: uno no puede obligar a la gente antes de oír cuáles son sus problemas”, afirmó.
“Se rompió el paradigma de los Wayúu, toca comprender sus necesidades y así se vuelve más fácil”, añadió.
Asimismo, mencionó que, al llegar a la región, encontraron “espectaculares artesanos” que elaboraban sus productos y los cambiaban por un poco de comida o tomaban transporte hasta Riohacha, donde vendían sus mochilas a 15.000 pesos.
“Ahí aparece esta obra de La Tienda de la Empatía, capacitando a estas artesanas y les enseña cómo se pueden vender esos productos de la mejor manera”, expresó.
Incluso, sostuvo que están en conversaciones con reconocidas marcas nacionales e internacionales como Juan Valdez y Amazon para vender mochilas, mantas y demás artesanías de las comunidades en La Guajira.
Sostenibilidad de Misión La Guajira
Para el presidente del Grupo Aval, el proyecto inicial se cumplió, pero el trabajo no termina allí, pues se deben buscar acciones para mantener Misión La Guajira en el tiempo y que no se convierta en la entrega del proyecto.
- Le puede interesar: “Estamos cumpliendo una promesa”: Luis Carlos Sarmiento sobre Misión La Guajira
“Buscamos la manera en que esto no quede simplemente en entregar proyectos, sino buscar cómo darle sostenibilidad”, dijo.
Mensaje al Estado
“Miren que sí se puede. No hubo un centavo mal gastado. Simplemente toca aplicarnos y tomar la decisión de que se gerencien las soluciones. Si uno puede demostrarle al Estado que se puede hacer, debe entender que también lo pueden lograr”, afirmó.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche la entrevista completa con Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez:
Con Misión La Guajira, “rompimos paradigmas”: Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente Grupo Aval
26:02
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles