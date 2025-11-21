Con Misión La Guajira, “rompimos paradigmas”: Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente Grupo Aval

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, conversó con La W acerca de Misión La Guajira, un proyecto que llevó agua potable, energía eléctrica y más beneficios a las comunidades indígenas en esa región de Colombia.

El empresario resaltó que la mayor dificultad fue el “romper paradigmas” de que con las comunidades Wayúu no se puede trabajar.

“Tuvimos que romper paradigmas porque cuando uno hablaba de hacer proyecto en La Guajira, la gente habla de la dificultad de lograr cualquier cosa allí (…). Encontramos la razón: uno no puede obligar a la gente antes de oír cuáles son sus problemas”, afirmó.

“Se rompió el paradigma de los Wayúu, toca comprender sus necesidades y así se vuelve más fácil”, añadió.

Asimismo, mencionó que, al llegar a la región, encontraron “espectaculares artesanos” que elaboraban sus productos y los cambiaban por un poco de comida o tomaban transporte hasta Riohacha, donde vendían sus mochilas a 15.000 pesos.

“Ahí aparece esta obra de La Tienda de la Empatía, capacitando a estas artesanas y les enseña cómo se pueden vender esos productos de la mejor manera”, expresó.

Incluso, sostuvo que están en conversaciones con reconocidas marcas nacionales e internacionales como Juan Valdez y Amazon para vender mochilas, mantas y demás artesanías de las comunidades en La Guajira.

Sostenibilidad de Misión La Guajira

Para el presidente del Grupo Aval, el proyecto inicial se cumplió, pero el trabajo no termina allí, pues se deben buscar acciones para mantener Misión La Guajira en el tiempo y que no se convierta en la entrega del proyecto.

“Buscamos la manera en que esto no quede simplemente en entregar proyectos, sino buscar cómo darle sostenibilidad”, dijo.

Mensaje al Estado

“Miren que sí se puede. No hubo un centavo mal gastado. Simplemente toca aplicarnos y tomar la decisión de que se gerencien las soluciones. Si uno puede demostrarle al Estado que se puede hacer, debe entender que también lo pueden lograr”, afirmó.

Escuche la entrevista completa con Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez:

