Diego Cadena denuncia penalmente a Miguel Ángel del Río por presunto “entrampamiento”

El abogado Diego Cadena denunció penalmente a su colega Miguel Ángel del Río, al investigador Wadith Velásquez y a Manuel Antonio Castañeda, conocido como el ‘narcochofer’, por la presunta comisión de varios delitos.

Puntualmente, Cadena señala que esas tres personas podrían haber cometido falso testimonio, falsa denuncia, fraude procesal, concierto para delinquir y otras conductas por determinar.

Según, los argumentos, “en el mes de junio de ese año, el abogado Miguel Ángel del Río y el senador Iván Cepeda denunciaron públicamente un supuesto plan en su contra, denominado mediáticamente como el ‘Pacto del Country’, en el cual señalaban que Diego Cadena estaba liderando una supuesta operación para vincularlos con el narcotráfico, pero recientemente la historia tomó otro rumbo.

“Pruebas recientes demuestran que dicha denuncia es en realidad una maniobra de entrampamiento y falsa denuncia orquestada por los denunciados para blindarse jurídicamente y afectar el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe”, anota Cadena en su denuncia.

El respaldo principal de ese argumento es el testimonio de Ximena Bustamante, expareja del abogado Del Río, quien aseguró que la citaron a una reunión en la que, aparentemente, se cocinaría el supuesto complot.

“El señor Castañeda, siguiendo el plan acordado con Del Río, difundió la falsa versión de que yo lo busqué en un spa y en el Country Club. Esta narrativa fue utilizada para presentar denuncias infundadas ante la Fiscalía y la opinión pública, configurando el delito de falsa denuncia contra persona determinada”, agrega.

El denunciante solicita, entonces, que se abra una indagación, que se cite a interrogatorio a los tres señalados, que se entreviste a Ximena Bustamante para que ratifique y amplíe su denuncia, y que se ordene una inspección judicial para recoger los videos de las cámaras de seguridad de la oficina en la cual se produjo la reunión del 21 de mayo de 2024.

