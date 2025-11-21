El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En Montería alertan por un “corredor de la muerte”: autoridades responden

Montería

En diálogo con W Radio, el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, habló sobre las alertas que se han emitido en zona rural de la capital de Córdoba, en un punto conocido como la Loma de Leopoldina, ubicado en la vereda Villanueva, corregimiento de La Manta, donde han sido lanzados cinco cuerpos en lo va corrido del año 2025.

Según el uniformado, estas muertes han sido atribuidas a la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo que delinque en esta sección del país.

“De acuerdo con el trabajo investigativo, se ha logrado determinar la responsabilidad del Clan del Golfo en los homicidios de estas personas que han sido identificadas y se ha logrado determinar que se trataría de un ajuste de cuenta interno de la estructura”, dijo el uniformado a La W.

Cabe recordar que, el último cuerpo que se encontró en este corredor que conecta a Montería con Planeta Rica, presentaba 10 heridas a la altura de la cabeza, pecho y abdomen.

Por otra parte, el coronel Ruiz se refirió al supuesto plan de expansión del Clan del Golfo en Córdoba, alertado por la Defensoría del Pueblo y que hoy tendría en atención prioritaria a municipios como Montería, Cereté, Ciénana de Oro, San Pelayo y San Carlos.

“Estamos coordinando un trabajo con el Ejército, el cual nos ha permitido obtener resultados contra esta estructura (…) Se han desplegado actividades puntuales para afectar las economías ilegales, atacando la extorsión, tenemos mayor presencia del Gaula y hemos desarticulado más de 30 expendios en los cinco municipios”, concluyó el uniformado.