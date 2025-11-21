¿En qué cree que empresarios y Gobierno se pueden unir para ayudar a Colombia?

Colombia

El tema del día se plantea porque la Misión La Guajira, una iniciativa que nació en diciembre del 2023 de la mano de Grupo Aval, en alianza con Prisa Media y W Radio, se ha completado.

Esta iniciativa tenía como propósito ofrecer soluciones estructurales a las comunidades indígenas wayúu de los municipios de Manaure y Uribia, entras las que se incluía una planta potabilizadora , conectividad wifi y mejoras en la infraestructura educativa.