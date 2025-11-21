La W RadioLa W Radio

“Es el inicio, no el final del proceso”: coronel de EE.UU. sobre plan de paz de Trump para Ucrania

La W conversó con Mark Cancian, coronel retirado del Cuerpo de Marines Estados Unidos, quien analizó si el plan de paz para Ucrania termina favoreciendo a Rusia.

Imágenes de referencia. Foto: Getty Images

Mark Cancian, coronel retirado del Cuerpo de Marines Estados Unidos, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca del plan de paz (con 28 puntos) para Ucrania de Donald Trump y analizar si es viable o no.

“Es una buena señal que se estén desarrollando negociaciones, es inesperado porque se creía que se habían parado. Esos 28 puntos que se publicaron son un avance significativo, pero está lejos de que se llegue a un acuerdo”, afirmó.

Argumentó que habrá puntos que para Rusia y Ucrania resultarán “inaceptables”, además de que hay requisitos que deben ser discutidos en la OTAN.

Esto tomará tiempo, los europeos aún no han sido consultados. Es el comienzo de un proceso, no el final”, dijo.

¿Rusia gana la guerra con los 28 puntos?

Reconoció que el plan es favorable para Rusia, pero no del todo, pues deberá reconocer la soberanía de Ucrania y no se le levantarán las sanciones por completo.

Escuche la entrevista completa aquí:

