Hay acompañamiento de profesionales excelsos: MinCultura responde a denuncias sobre Galeón San José

Este jueves, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, presentó en Cartagena los objetos que recuperó del Galeón San José, durante la segunda fase del proyecto.

Con la recolección iniciada en esta segunda fase, los investigadores pasaron a una etapa más detallada. Las piezas serán estudiadas en el laboratorio de Patrimonio Cultural Sumergido del CIOH Caribe, donde comenzará un proceso largo de conservación.

Sin embargo, en la opinión pública se llegó a mencionar, incluso, que las personas que están acompañando todo ese proceso arqueológico serían “aficionadas”. Así, la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, y respondió a las críticas.

“En realidad está cargado (el proceso) del acompañamiento de unos profesionales excelsos, no sólo desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, sino también desde su Dirección de Patrimonio, desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y además de la Armada y la DIMAR, narró.

Puntualizando, así, que “aseverar que estos cuerpos estatales son un grupo de aficionados creo que es algo rudo y poco preciso“.

Y agregó: “Llevamos tres años construyendo lo que nunca se había construido en Colombia, que es un plan especial de manejo y protección de patrimonio arqueológico sumergido . Esto es una de las herramientas, si se quiere, pioneras incluso en la región".

Mencionó, además, que ese plan “consta con protocolos de conservación y protocolos de investigación”.

Así mismo, la jefa de la cartera cultural de Colombia aclaró que lo que se está haciendo no es “una extracción, porque no estamos hablando de comercializar con el Galeón San José, estamos hablando de que estamos en una fase de investigación de nuestro patrimonio, y por eso se da un estudio, una recopilación de estos materiales, más que de objetos y de su valor económico”.

“Lo que vamos a hacer es empezar una fase ya un poco de investigación profunda, histórica y también en protocolos de conservación”, dijo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

