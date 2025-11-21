El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Leopoldo Múnera renuncia a la rectoría de la Universidad Nacional para acelerar una nueva elección

Este 20 de noviembre la Sección Quinta del Consejo de Estado tumbó la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional. Deberá abandonar el cargo.

En esa línea, este viernes, 21 de noviembre, el mismo Leopoldo Múnera habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, y reveló en primicia que presentará su renuncia para facilitar una transición.

Múnera dijo, en su primera intervención, que tras los anunciado por el Consejo de Estado, se ha configurado para él “un gran apoyo de los estudiantes, los egresados y los profesores”.

Sin embargo, hizo un llamado a la tranquilidad.

“En este momento el mensaje es muy claro, tenemos que hacer la transición hacia una nueva rectoría en calma, con tranquilidad, haciendo el debate en términos académicos, cumpliendo todas las funciones misionales y permitiendo que la Universidad Nacional de Colombia funcione y funcione bien”, subrayó.

Y añadió: “Los estudiantes de todas maneras son autónomos en sus decisiones y con frecuencia se cree que pueden ser orientados o manipulados por profesores, pero no es cierto. La autonomía de los estudiantes en la Universidad Nacional es inmensa ”.

En concordancia con ese mensaje de calma, Múnera reveló en primicia que renunciará a la rectoría de la Nacional.

“ Fue anulada la designación (como rector), pero yo voy a presentar una renuncia para facilitar el proceso de transici ón que debe estar orientado y dirigido por el Consejo Superior Universitario. La renuncia la presentaré hoy, 21 de noviembre”, contó.

Así, Múnera concluyó diciendo que así, “entonces, hay que encontrar un consenso y un consenso generalizado en la Universidad Nacional alrededor de un proyecto académico y un proyecto académico que sea claro e incluyente para toda la comunidad universitaria”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

