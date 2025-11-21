“Lo que quiero es balance”: Daniel Quintero reaccionó a decisiones de Procuraduría en su contra

“Lo que quiero es balance”: Daniel Quintero reaccionó a fallos de Procuraduría en su contra

Daniel Quintero, precandidato presidencial y exalcalde de Medellín, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de las dos medidas que adoptó la Procuraduría en su contra: una ratifica su inhabilidad por seis meses para participar en política; otra le formula un pliego de cargos por el caso Aguas Vivas.

Caso Aguas Vivas

“Seguimos firmes. Esta es una demostración de que hay que reiniciar la justicia en Colombia (…). ‘Fico’ contrató a la fiscal seccional de Medellín, se la lleva al despacho de su gobierno, la Fiscalía no avanza en nuestra investigación y luego salen a perseguirme a mí por haber terminado el contrato”, señaló, refiriéndose al caso de Aguas Vivas y las irregularidades en la adquisición del predio en El Poblado.

Aseguró que en la audiencia se le preguntó a la fiscal del caso por qué quería ponerles una sanción o perseguirlos por el valor del lote: “La respuesta que dio fue que el valor de peculado se iba a definir en otra audiencia, contrario a la ley. Esa es una de las irregularidades”.

Señaló que el contrato de Aguas Vivas lo firmó Federico Gutiérrez 24 horas antes de que terminara su primer periodo como alcalde de la capital de Antioquia, y lo hizo sobre un predio rural que hicieron pasar como urbano. Por eso, cuestionó que ‘Fico’ no tengan un juicio al respecto.

Asimismo, mencionó que él ha denunciado a los corruptos y por eso buscan cómo detener su aspiración a la Presidencia de la República. “Eso es lo que realmente les preocupa”.

Escuche la entrevista completa con Daniel Quintero aquí: