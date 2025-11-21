Misión La Guajira: Grupo Aval lanzará centro de operaciones para artesanos Wayúu
Misión La Guajira, misión cumplida: ahora vienen nuevos proyectos y alianzas que ratificarán la ayuda para las comunidades indígenas de la región.
En conversación con La W, el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez reveló que se cumplió con la etapa inicial del proyecto Misión La Guajira, que ayudó a las comunidades indígenas de la región, pero aseguró que el trabajo aún no terminó.
Por eso, anunció nuevos proyectos complementarios para Misión La Guajira, entre ellos el centro de operaciones para artesanos:
Estos son los nuevos proyectos para Misión La Guajira
- Junto a La Tienda de la Empatía, formarán a 1.500 artesanas para que tengan capacidades técnicas y comerciales.
- Centro de operaciones para que las artesanas tengan un banco de hilos. Allí se les harán capacitaciones técnicas, desarrollo empresarial “para que entiendan el costo de lo que venden”.
- Alianza con la Fundación Alpina: “construirán galpones para 230 gallinas para las comunidades, no solo para su consumo, sino que los puedan vender”.