Nos movemos dentro de la comunicación oficial: vicecanciller por comunicado desmintiendo a Bloomberg

El vicecanciller Mauricio Jaramillo se refirió al comunicado de la Cancillería en el que desmentían a Bloomberg respecto a las declaraciones de la canciller Rosa Villavicencio sobre el apoyo de Colombia a un plan de salida de Nicolás Maduro del poder, fue sacada de contexto.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores se permite aclarar que la información que ha circulado en las últimas horas en medios de comunicación sobre un supuesto apoyo de Colombia a un plan para salida negociada de Nicolás Maduro del poder no corresponde a lo expresado por la canciller Villavicencio en la entrevista”, expresaron desde la Cancillería.

Tras esto, el medio Bloomberg divulgó el audio de la entrevista con la canciller colombiana en donde se evidencia que la canciller sí mencionó el supuesto plan.

Ante esta situación, el vicecanciller, en conversación con La W, aseguró que ellos, como funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, deben ser “cautelosos” con las declaraciones. No obstante, aclaró que la posición de la Cancillería se mueve “dentro de la comunicación oficial”.

Asimismo, se refirió a la relación que tiene el Gobierno Petro con Venezuela. “Mantenemos un diálogo constante. Hay temas energéticos, comerciales, de derechos humanos, es una relación fluida. En ese sentido, mantenemos todos los canales de comunicación”.

Escuche la entrevista con el vicecanciller aquí: