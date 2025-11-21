El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Riesgo en calidad diplomática: UNIDIPLO por borrador de decreto que reduciría requisitos para ser embajador

Este viernes, 21 de noviembre, La W reveló en primicia un borrador de decreto de Función Pública en el que se modifican los requisitos para ocupar los cargos de embajador extraordinario y plenipotenciario y cónsul general central.

Según ese documento, ya no será necesario tener título profesional y de posgrado, sino que bastará con ser ciudadano colombiano por nacimiento y tener más de 25 años.

Por esta razón, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, Camilo Vizcaya, el presidente de UNIDIPLO, sindicato gremial de la Cancillería, para referirse al respecto.

“Definitivamente nos encontramos preocupados y esto es un riesgo de detrimento de la calidad de la representación diplomática y de la proyección internacional de Colombia”, dijo en su primera intervención.

Y agregó: “estamos hablando de que queremos contribuir a los designios del presidente de la República de hacer de Colombia el país corazón del mundo, de Colombia el país de la belleza, de que cada día se hable más de Colombia, de que los negocios y las exportaciones colombianas lleguen a todos los continentes”.

Pero que, en contra vía a lo anterior, “al mismo tiempo le estamos enviando un mensaje al mundo de que la diplomacia se improvisa, de que no puede ser técnica”.

Y para Vizcaya no debe ser así. “La diplomacia, como cualquier otro oficio profesional y más cuando hablamos de las más altas esferas del Estado, debe ser técnica”, subrayó.

“Los diplomáticos de carrera, que somos hoy más de 600 personas a las que tengo el gusto de representar, hemos todos pasado por un proceso de mérito, de preparación, de exámenes continuos, y por eso vemos como suma preocupación que ahora mismo se esté abriendo esa puerta”, dijo.

Solicitarán una reunión con la canciller Rosa Villavicencio

Vizcaya también comentó que le pedirán una reunión a la canciller Rosa Villavicencio.

“Nosotros con la administración de la canciller Villavicencio hemos tenido una relación sumamente cordial, hemos podido tener un espacio de interlocución, de muchísima esencia, su equipo de trabajo y la junta directiva de este sindicato han podido dialogar sobre distintos aspectos en mejora del bienestar de los funcionarios de la Proyección Internacional de Colombia. Entonces vamos a solicitar una reunión con la señora ministra”, comentó.

Y añadió: “Creemos que en el marco de esa relación de caballerosidad, en esa relación de comunicación fluida que hemos logrado construir en esta última milla del año, podemos hablar del tema con total franqueza y poder llegar, por supuesto, a acuerdos importantes y manifestar nuestras profundas preocupaciones”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Riesgo en calidad diplomática: UNIDIPLO por borrador de decreto que reduciría requisitos para ser embajador 07:38 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: