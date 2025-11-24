El presidente Gustavo Petro durante la IV cumbre CELAC-UE, el 9 de noviembre de 2025. FOTO: Presidencia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído: Mientras el Gobierno arma circo, nos hundimos en escándalos de seguridad nacional

Arrancamos semana Al Oído de mediciones que están haciendo ruido en Bogotá.

Al Oído conoció una encuesta silenciosa —pero muy movida— que contrató un concejal de la Alianza Verde para medir su propia imagen. Un sondeo para revisar reconocimiento, favorabilidad y cómo está la pista para las elecciones que vienen al Congreso. Un termómetro para entender el panorama.

El sondeo se movió en varias localidades clave de la ciudad: Kennedy, Chapinero, Tunjuelito, Engativá, Usaquén y Suba. Territorios distintos, realidades distintas, pero todos necesarios para leer el ambiente político.

Aquí les cuento lo que llegó Al oído: el concejal que pagó la encuesta quedó sorprendido. En reconocimiento general, el tablero se acomoda así:

Daniel Briceño – Centro Democrático. Rolando González – Cambio Radical. Samir Abisambra – Partido Liberal.

En el mundo digital, la delantera es clara.

Los dos nombres que partieron plaza fueron Julián Triana, de la Alianza Verde, y Daniel Briceño, del Centro Democrático. Son los más reconocidos en redes, donde la conversación política vive acelerada.

La gran pregunta ahora no es solo quién puntea, sino quién capitaliza, porque en esta ciudad, donde todo cambia en un tuit, el reconocimiento es apenas la mitad del camino: falta ver quién logra convertirlo en votos, quién construye confianza y, sobre todo, quién quiere realmente quedarse en Bogotá, y quién está preparando maletas para aspirar al Congreso.

La política bogotana no se duerme, y nosotros tampoco.

Pasemos ahora a la lista al Senado del Centro Democrático, porque Lizeth Reina, esposa del alcalde de Tocancipá, Walfrando Forero —quien, dicen, ocupará uno de los 20 puestos de la lista al Senado— decidió cambiar su campaña. Ya no hará campaña por sí misma: concentrará todo su esfuerzo en apoyar al número 25 del expresidente Álvaro Uribe.

Y cierro Al Oído con una reflexión que no podemos pasar por alto

El informe de Ricardo Calderón en Noticias Caracol —y lo que revela sobre la influencia de ‘Calarcá’ y las disidencias dentro de las Fuerzas Militares a través del exgeneral Huertas, así como los ecos que tocan a la Fiscalía y a altos niveles del Estado— nos obliga a algo básico y urgente:

Dejar de mirar para otro lado.

Mientras discutimos viajes, escándalos personales, rumores en redes o peleas en X que parecen chistes, el país pierde de vista lo esencial: la infiltración criminal en las instituciones.

Le puede interesar: Jefe de diálogos con disidencias de ‘Calarcá’ no descarta que puedan estar mintiendo en negociación

No podemos seguir cayendo en la distracción permanente. Es momento de volver a lo que realmente importa.

Escuche Al Oído en La W: