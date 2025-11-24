Diputado del PSUV rechazó alerta de EE.UU. en espacio aéreo de Venezuela: “no hay ninguna amenaza”

El regulador de la aviación estadounidense emitió una advertencia a las aeronaves civiles que circulen por el espacio aéreo venezolano, citando los peligros del “aumento de la actividad militar” en medio de un importante despliegue de fuerzas estadounidenses en la región, generando que la mayoría de las aerolíneas evitaran pasar por el país o aterrizar en él.

Ángel Rodríguez, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la Asamblea Nacional, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema.

“No existe una declaración de cierre del espacio aéreo venezolano, solo hay una advertencia de Estados Unidos de sus fuerzas armadas en contra de Venezuela, está en las aerolíneas garantizar sus servicios pese a las amenazas de Estados Unidos, algunas como Avior, Laser, Estelar y Copa mantienen sus operaciones. Realmente no hay una amenaza”, aseguró.

Asimismo, destacó que esto hace parte de la “campaña contra Venezuela” que estaría llevando a cabo el Gobierno de los Estados Unidos.

“Estados Unidos ha perdido su suministro en hidrocarburos, ya no los controla, y Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo (…) Su intención no tiene que ver con lo que dicen, en una acción militar contra Venezuela, más que atacar, lo que buscarían es apoderarse de los recursos, si tuvieran pruebas de narcotráfico las mostrarían”, dijo.

¿El PSUV estaría dispuesto a repetir elecciones en Venezuela?

Finalmente, en cuanto a la posibilidad de una salida negociada del poder de Nicolás Maduro, y la convocatoria a unas nuevas elecciones en el país, el diputado destacó que no es necesario, ya que “no hay una crisis interna en el país”.

“Aquí no hay ningún conflicto interno que estremezca el país, aquí hay una acción de Estados Unidos contra Venezuela, y como lo ha dicho el propio presidente Trump (…) Creo que un país, un pueblo, una nación, que se considere con dignidad, con soberanía y con independencia, no puede estar sometida a una situación política, a una estabilidad política, a los vaivenes de lo que quieran las potencias internacionales”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en La W:

