‘El Marciano’ Guzmán recordó en La W su carrera en el rock colombiano, su vida y amistades cercanas

Guillermo ‘El Marciano’ Guzmán perteneció a la segunda generación de los rockeros colombianos, haciendo parte de la banda ‘Génesis’.

Aprendió a escuchar y entender música gracias a su padre, Gustavo Guzmán, quien se identificó con el sonido de los años cincuenta, Harry Belafonte, Frank Sinatra, Bing Crosby- Xavier Cugat- Benny Goodman, no tuvo herencia musical.

‘El Marciano’ pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre su trabajo artístico, recordando algunos momentos memorables de su trayectoria.

“La radio tiene sus protocolos, sus reglas, la música como la de ‘Génesis’ no era muy común, era algo nuevo, aceptado por muchos, pero no llegó a ser tan popular como lo que es comercial hoy en día”, recordó.

Génesis nació en 1970 en el seno de una comuna hippie localizada junto al Monasterio de Monjes Benedictinos en Usme, localidad al sur de Bogotá, luego de que el exintegrante de Los Speakers, Humberto Monroy, incursionara en este movimiento y emprendiera proyectos musicales cada vez más experimentales.

Escuche la entrevista completa en La W:

