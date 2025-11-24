Haremos investigación efectiva: Jorge Lemus, director de DNI, por presunta infiltración de disidencias

En la noche de este domingo, 23 de noviembre, Noticias Caracol reveló que las disidencias de las Farc estarían infiltradas en algunas principales instituciones de seguridad del Estado colombiano, como la Fiscalía, el Ejército, la Policía y las agencias de inteligencia.

El canal de televisión señaló que tuvo acceso exclusivo a información guardada en computadores, teléfonos celulares y memorias USB que fueron incautadas a jefes de las disidencias el 23 de julio de 2024 en un retén militaren la localidad de Anorí, en el departamento de Antioquia.

En esa línea, Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, y se refirió a lo denunciado.

“No encuentro trazabilidad”

En su primera intervención, el director Lemus enfatizó que no conocía de la información, sino hasta que el noticiero reveló el informe.

“Yo, la verdad, hasta anoche me entero. La verdad empecé a buscar trazabilidad de la misión, si es que existió, pero no encuentro trazabilidad en la misma. No tengo conocimiento de qué era lo que se estaba haciendo, no sé si pasó, pero vamos a investigar la cuestión”, aseguró.

“Se hará investigación efectiva, no exhaustiva”

Por otro lado, el director de la Dirección Nacional de la Inteligencia, una vez reveló no conocer de la información, mencionó que, en esa línea, la entidad hará una investigación al respecto.

“Aquí la cuestión es que la información no me llegó. Entonces, eso sí me altera. Yo creo que ya la inspección de aquí de la entidad va a tomar cartas en el asunto y va a hacer una investigación efectiva, no exhaustiva, sino efectiva“, subrayó Lemus.

Sobre Wilmer Mejía, mencionado en el informe

Lemus dijo que Mejía, dentro de la DNI, “maneja cuestiones de inteligencia, las misiones y toda esta cuestión, pero todas esas misiones me las informa, hay trazabilidad sobre las mismas. Esta tengo que averiguar, tengo que investigar a ver si verdad existió. No creo, no sé, todavía para mí es aterrador, no creo que haya existido esa misión. Algo pasa ahí”, reveló.

Y agregó: “Él me informa todo lo que se hace, pero no sé qué pasó acá. Sí es que pasó”.

Así mismo, Lemus comentó que una vez revelado el informe por Noticias Caracol, habló con Mejía.

Le puede interesar: Disidencias de las Farc han infiltrado la seguridad del Estado colombiano, reveló informe

“Estaba ahorita en una misión y sí pudimos hablar por teléfono y él me dijo que estaba muy achantado por todo lo que le habían inventado. Eso sí, por eso digo, si es que fue; no hay trazabilidad”, dijo.

¿Y la contrainteligencia?

El director de la DNI también se refirió en la entrevista a al papel de la contrainteligencia en este caso que tiene la polémica viva en el país.

Allí, dijo que esta misma está al tanto de la situación y se adelantará la investigación.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

“En este momento lo que está haciendo la contrainteligencia es la investigación correspondiente junto a la inspectora, que es la que investiga la cuestión, y vamos a ver qué fue lo que pasó. La contrainteligencia está al tanto, pero si no hay trazabilidad, algo está pasando”, comentó.

Escuche W Radio en vivo: