Gobierno Petro propició la infiltración al Estado: Marta Lucía Ramírez por informe de disidencias Farc
La ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez conversó con La W sobre el reciente informe de una supuesta infiltración de las disidencias Farc a la seguridad del Estado colombiano.
10:31
Marta Lucía Ramírez | Foto: Colprensa
Escuche la entrevista completa en La W:
