Gobierno Petro propició la infiltración al Estado: Marta Lucía Ramírez por informe de disidencias Farc

La ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez conversó con La W sobre el reciente informe de una supuesta infiltración de las disidencias Farc a la seguridad del Estado colombiano.

10:31

Marta Lucía Ramírez | Foto: Colprensa

Escuche la entrevista completa en La W:

10:31

