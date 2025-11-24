La W RadioLa W Radio

Isaac Beltrán dice que no violó la reserva sobre reunión con Diego Marín: “no se habla del contenido”

Diego Marín, alias &#039;Papá Pitufo&#039;, e imagen de persona incógnita. Fotos: Suministrada / Getty Images

Isaac Beltrán, exfuncionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), se refirió a las declaraciones del director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, quien lo señaló de haber violado la reserva por divulgar información sobre su reunión con Diego Marín, el ‘Zar del Contrabando’.

