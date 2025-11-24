Isaac Beltrán negó que quisiera ser director de UIAF: “no me interesa ser figura pública”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En conversación con La W, Isaac Beltrán, quien reveló a través de La W que sostuvo una reunión con Diego Marín, el ‘Zar del Contrabando’, cuando era funcionario de la UIAF, negó que quisiera o hubiera pensado en ser director de la Unidad de Información y Análisis Financiero.

“Jamás. Mi función es estar en las sombras, no he tenido pretensión de tener visibilidad porque eso afecta mi trabajo, no me interesa ser una figura pública”, aseguró.

Carta en la que denuncia plan para tomar el control de UIAF

En una carta enviada a La W, Beltrán había señalado a Augusto Rodríguez, Carlos Ramón González, Jorge Lemus, el círculo cercano al presidente Petro, de querer tomar el control de la UIAF.

Al respecto, expresó que “el mundo de la inteligencia es el de la anticipación. El mundo de la investigación criminal es cuando los delitos ya se cometieron”.

“Los ejercicios de anticipación se materializan en alertas que siempre tiene dimensión dramatúrgica”, añadió.

Augusto Rodríguez : “ejerce un liderazgo en el Gobierno, se puso la camiseta desde la UNP, procura extender su mano, pero no tiene la trayectoria de inteligencia”.

: “ejerce un liderazgo en el Gobierno, se puso la camiseta desde la UNP, procura extender su mano, pero no tiene la trayectoria de inteligencia”. Carlos Ramón: “se le ofreció la ayuda y desafortunadamente no se le pudo acompañar para que no quedara con esos procesos penales”.

“se le ofreció la ayuda y desafortunadamente no se le pudo acompañar para que no quedara con esos procesos penales”. Jorge Lemus: “está llegando a la UIAF y la inteligencia financiera tiene unas particularidades que no tienen otras inteligencias”.

