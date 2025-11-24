El reclutamiento forzado por parte de grupos armado al margen de la ley sigue generando temor en las comunidades del Cauca. Crédito: Imagen de referencia. Foto: Getty Images

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Jefe de diálogos con disidencias de ‘Calarcá’ no descarta que puedan estar mintiendo en negociación

Gloria Quiceno, jefe de la delegación en el proceso de diálogos con las disidencias de las Farc de ‘Calarcá’, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca del informe que muestra que ese grupo armado habría infiltrado la seguridad del Estado colombiano.

Ante estos hallazgos, Quiceno afirmó que esperan la orientación del presidente de la República, Gustavo Petro, para actuar.

Le puede interesar: MinDefensa ordena investigar presuntos nexos de funcionarios del Gobierno Petro con las disidencias

“Tenemos acuerdos logrados en el séptimo ciclo. Esperamos que las autoridades le den claridad al país y encontremos la verdad o los ajustes que haya que hacer al informe”, afirmó.

¿Disidencias de ‘Calarcá’ están diciendo la verdad?

“Puede ser una opción (que no estén diciendo la verdad) y hemos adoptados medidas cada vez más contundentes en la negociación. De no cumplir, el Estado tiene mecanismos. Tengo fe que nuestro país está en un paso de transición hacia la paz, necesitamos resolver lo que viven territorios como Catatumbo, Caquetá, Guaviare y Meta”, afirmó.

De esta manera, señaló que se deben “encontrar salidas” a la guerra en Colombia, pero resaltó que las disidencias deben ser serias en la negociación.

“Haremos una reunión para mirar cronogramas y compromisos reales”, indicó.

¿Qué se ha hablado con ‘Calarcá’ sobre lo que está pasando?

Informó que ‘Calarcá’ participó del séptimo ciclo de negociación, tras la reactivación de la mesa de diálogos. Incluso, señaló que en ella hubo presencia de entes internacionales.

Vea aquí: Procuraduría abrirá investigación al general Huertas y a Wilmar Mejía por escándalo con disidencias

“He visto a una persona dispuesta, dura y férrea; en otros momentos entiende lo que es la legalidad del proceso”, afirmó sobre ‘Calarcá’.

¿Disidencias se preparan para la guerra?

“Cada uno del Estado Mayor sabe lo que ha acordado y es responsabilidad de ellos el cumplir. Vamos a estar atentos a eso, es lo que nos compete”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: