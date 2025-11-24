“La paz total está muy viva”: Isaac Beltrán, exasesor de la UIAF

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este lunes, 24 de noviembre, en exclusiva para los La W, Julio Sánchez Cristo, habló Isaac Beltrán, el exasesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), quien se refirió a toda la información que, entre el 19 y 21 de este mismo mes, le reveló a este medio.

Dentro de la conversación, Beltrán se refirió a uno de los temas que más álgido debate ha generado en la opinión pública colombiana y en los diferentes sectores políticos y sociales: la paz total.

El tema salió a flote cuando se le preguntó si había adelantado otra diligencia con alguna persona que estuviera al margen de la ley, como lo hizo con Diego Marín, también conocido como ‘Papá Pitufo’, a lo que respondió que sí.

Allí, además, mencionó que es con personas “ya condenadas. Sobre todo los gestores de paz, los que tienen una agenda de paz porque se empantanó el proceso de paz en lo relacionado con cuáles son los activos con los cuales se puede aportar a la construcción de paz, a la reparación de las víctimas en un proceso de sometimiento a la justicia o por la vía de ya esa discusión política que es mucho más compleja”.

¿La paz total sigue viva?

En esa línea, Beltrán aseveró que en la actualidad en Colombia la paz total no ha muerto, “está herida solamente”.

“La paz total todavía es viable. Una muestra de eficacia de ello es que podemos, muchos actores sentados en la mesa incluida la OFAC, incluida el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incluida la DEA, arrancar sobre algo muy concreto”, dijo.

Y aseveró: “La paz total está viva. La paz total está muy viva” .

Escuche la entrevista completa a continuación:

Escuche W Radio en vivo: