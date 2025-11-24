“No se aceptará una paz con Rusia que ceda territorio”: Parlamento ucraniano por diálogos con EE.UU.

Estados Unidos y Ucrania, reunidos en Ginebra, han avanzado hacia un principio de acuerdo sobre el plan de paz que busca poner fin a la guerra lanzada por Rusia en febrero de 2022. Según un comunicado conjunto emitido por Washington y Kiev, “las partes elaboraron un marco de paz actualizado y perfeccionado”.

Oleksandr Merezhko, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento ucraniano, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre este plan de paz para Rusia y Ucrania.

“Lo que sabemos hasta ahora es que las delegaciones de Ucrania y Estados Unidos han tenido un progreso en sus primeras negociaciones, tenemos fe en que encuentren esos puntos en común. Las preocupaciones en Ucrania siguen siendo las mismas, en torno a las pretensiones de Putin de que Ucrania se rinda”, comentó.

Asimismo, destacó que la propuesta inicial de Rusia era inaceptable, pues parecía más “una lista de deseos” que debía ser rectificada, y que incluyera los intereses de Ucrania.

Por otro lado, se refirió a la ola de invierno que llegará a este fin de año en Ucrania, que puede dignificar un problema ya que no cuentan con buena infraestructura.

“Rusia se ha dedicado a destruir su infraestructura para hacer inhabitable Ucrania para su gente, por la experiencia que ellos tenemos, estamos listos para enfrentar este invierno y el presidente ruso no va a romper la voluntad de resistir a esta agresión (…) La política de Donald Trump puede cambiar, pero no va a cambiar del todo ese apoyo de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos está con Ucrania, la gente de los Estados Unidos está con Ucrania, entonces no van a perder a los Estados Unidos como amigo”, aseguró.

¿Será posible lograr que el presidente Putin acepte un acuerdo?

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento ucraniano, Oleksandr Merezhko, aseguró en La W que no consideran posible hacer entrar a Putin en razón sobre un acuerdo de paz.

“Con Putin no se puede llegar a acuerdo, no los cumple (…) Y para nosotros es imposible aceptar una paz donde Ucrania ceda los territorios invadidos, eso va en contra de la Constitución, seria permitir a un agresor recibir una recompensa por ocupar territorios, eso envía una mala señal a otros agresores y puede generar un problema global”, dijo.

Finalmente, se refirió a los hechos de corrupción que se han registrado en Ucrania, y aseguró que el presidente Zelenski se ha puesto en la tarea de remover a los sospechosos de estos actos, respaldando a las agencias anticorrupción.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause “No se aceptará una paz con Rusia que ceda territorio”: Parlamento ucraniano por diálogos con EE.UU. 17:15 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo