Ricardo Leyva explica en La W cómo “cedió” mansión en Barranquilla a Armando Benedetti: Así se ejecutó

La Fiscalía General de la Nación confirmó a W Radio que fue abierta una indagación preliminar contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por un presunto “canje” relacionado con una vivienda del empresario de espectáculos Ricardo Leyva.

Para hablar sobre el tema, el empresario Ricardo Leyva pasó por los micrófonos de La W, contando los detalles de este acuerdo, resolviendo la duda de por qué él reside en un apartamento de Benedetti, y Benedetti en una casa suya.

Escuche la entrevista completa en La W:

