Ricardo Leyva explica en La W cómo “cedió” mansión en Barranquilla a Armando Benedetti: Así se ejecutó
El empresario de entretenimiento, Ricardo Leyva, explicó a detalle en La W cómo cedió a Armando Benedetti su casa en Barranquilla; acuerdo que ha generado una indagación en la Fiscalía.
Ricardo Leyva explica en La W cómo “cedió” mansión en Barranquilla a Armando Benedetti: Así se ejecutó
23:20
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Ricardo Leyva y Armando Benedetti | Fotos: Suministradas
La Fiscalía General de la Nación confirmó a W Radio que fue abierta una indagación preliminar contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por un presunto “canje” relacionado con una vivienda del empresario de espectáculos Ricardo Leyva.
Para hablar sobre el tema, el empresario Ricardo Leyva pasó por los micrófonos de La W, contando los detalles de este acuerdo, resolviendo la duda de por qué él reside en un apartamento de Benedetti, y Benedetti en una casa suya.
Escuche la entrevista completa en La W:
Ricardo Leyva explica en La W cómo “cedió” mansión en Barranquilla a Armando Benedetti: Así se ejecutó
23:20
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles