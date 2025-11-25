“A Trump no le gusta Zelenski, lo ve como un obstáculo”: Matthew Bryza, exdiplomático de EE.UU.

Este martes, 25 de noviembre, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, Matthew Bryza, exembajador de Estados Unidos en Azerbaiyán, quien se refirió al presunto aval de Ucrania al plan de paz propuesto por Estados Unidos para finalizar el conflicto con Rusia.

Lea más: “Intereses de Ucrania deben ser tenidos en cuenta”: James Warlick sobre reunión Rusia - EE.UU.

El exdiplomático inició aclarando, tras los rumores, que “lo que se ha reportado que Ucrania ha acordado no es el plan de 28 puntos presentado por el presidente Donald Trump", sino que es “una versión más corta de 19 puntos que excluye los elementos a los que Ucrania no puede comprometerse o no puede acordar, por ejemplo, ceder territorio a Rusia, lo cual es imposible bajo la Constitución ucraniana”.

Le puede interesar Ucrania espera concretar una visita de Zelenski a Trump antes del final de noviembre

“Lo que ha venido negociando Estados Unidos y Ucrania en los últimos tres días es reducir ese plan de 28 puntos a 19″, explicó.

Bryza también hizo referencia a lo que sería un plan que tendrían las tres potencias mundiales más grandes: Estados Unidos, China y Rusia.

“El presidente de Estados Unidos respeta a Putin. La mejor manera de organizar las relaciones internacionales en el mundo es que estos tres países se hagan cargo de ellos ”, dijo.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Y agregó: “Estados Unidos controlaría el hemisferio occidental, China estaría a cargo de Asia y Rusia a cargo de Europa junto con los Estados Unidos y los aliados de los Estados Unidos en ese continente. Trump mira a Zelensky como un obstáculo para cumplir este propósito, no le gusta a Zelensky”, aseveró.

Sin embargo, también puntualizó que “Putin está determinado a continuar la guerra en Ucrania, Rusia cree que tiene muchos más soldados que puede sacrificar y espera que Estados Unidos y Europa se cansen de la guerra”.

“Eventualmente eso va a hacer que Rusia gane al final. Zelensky sabe esto y tiene claro de que el presidente ruso quiere pelear esta guerra y debido a esa reunión tan difícil que tuvo Zelensky en febrero en la Casa Blanca, pues sabe que debe presentarse ante el presidente Donald Trump como que quiere cooperar y llegar a ese acuerdo de un cese al fuego; no quiere verse como ese obstáculo”, narró.

Así mismo, dijo que el plan de 28 puntos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania “es muy a favor de Rusia” y que el mismo fue preparado por ese país.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause “A Trump no le gusta Zelenski, lo ve como un obstáculo”: Matthew Bryza, exdiplomático de EE.UU. 19:28 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: