Aerocivil efectúa análisis de seguridad para restablecer la normalidad en operaciones a Venezuela

En entrevista con W Radio, el coronel (r) Álvaro Mujica, secretario de Autoridad de la Aeronáutica Civil, aseguró que ante la situación que se registra de alerta con el espacio aéreo de Venezuela, se está trabajando con todas las aerolíneas que operan desde Colombia al vecino país para establecer los verdaderos riesgos de seguridad que se pueden enfrentar y así mismo restablecer las operaciones aéreas que se han visto afectadas en las recientes jornadas.

En sus declaraciones el secretario añadió: “Estamos efectuando los diversos análisis de seguridad operacional para tratar de restablecer lo más pronto posible la conectividad entre los dos países, principalmente entre la ciudad de Bogotá y Caracas”.

Eso sí, se dejó claro desde la autoridad aérea de Colombia que cada empresa aérea tiene total autonomía para efectuar los respectivos análisis operacionales con base en sus matrices y así mismo, tomar decisiones que les permita brindar total seguridad a sus usuarios.

Frente a las advertencias que han llegado desde Estados Unidos sobre el espacio aéreo de Venezuela para que las aerolíneas tengan precaución al momento de operar por un incremento de las actividades militares, el secretario Mujica, aseguró que hasta el momento no hay alguna restricción ni desde Colombia o desde la misma Venezuela.

Agregó: “El uso del espacio aéreo venezolano no está restringido ni por la autoridad aeronáutica colombiana, tampoco por la autoridad aeronáutica venezolana, es decir, ese espacio aéreo está habilitado y cuenta con todas las facilidades de vigilancia, comunicaciones y navegación para poder utilizarlo. Lo que está sucediendo con las aerolíneas comerciales es que por decisión propia han decidido utilizar rutas alternas en su mayoría por el norte, por el norte del Caribe para poder conectar en Europa, Asia y América”.

En cuanto a la realización de un estudio de seguridad en las siguientes jornadas para definir sí se mantienen o no las operaciones aéreas, el secretario Mujica, dijo “Los estudios de seguridad o análisis de seguridad los hacemos al interior de la Aeronáutica Civil y los hace cada una de las aerolíneas con sus equipos de seguridad y sus equipos operacionales. Lo que hicimos el día de ayer fue intercambiar todas estas informaciones que cada uno de nosotros teníamos para poder correr de manera individual esos análisis que se hacen”.

Sobre las aerolíneas, la Aerocivil confirmó que desde Europa se conoce que Iberia y Air Europa decidieron cancelar o posponer sus vuelos a Venezuela. En el caso de Colombia, se reiteró que Wingo y Satena mantienen operación normal; así mismo, se manifestó que desde los controladores aéreos colombianos hay total disponibilidad para ayudar a las aerolíneas que no quieran pasar por el vecino país para que tengas desviaciones, advirtiendo que ese tipo de maniobras aumentan el tiempo de vuelo.

Le puede interesar:Aerocivil confirmó accidente de avioneta en Mitú con 4 ocupantes a bordo

Finalmente, se informó que hasta el momento 819 pasajeros han logrado realizar su conexión entre Bogotá y Venezuela, mientras que unos 46 pasajeros han sido reacomodados

Escuche la entrevista completa a continuación: