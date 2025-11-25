Así fue operativo en el que se rescataron 17 menores captados por la secta judío ortodoxa Lev Tahor. Foto: Migración Colombia

Así fue operativo en el que se rescataron 17 menores captados por la secta judío ortodoxa Lev Tahor

Este lunes se conoció que 17 menores de edad que habían sido captados por la secta judío ortodoxa Lev Tahor fueron rescatados en Yarumal, municipio ubicado en el Norte de Antioquia.

Funcionarios de Migración Colombia y uniformados del Gaula Militar confirmaron que se trataba, en efecto, de integrantes de una secta perteneciente a la comunidad judía ortodoxa Lev Tahor, grupo investigado en Estados Unidos, Canadá y Guatemala por presuntas vulneraciones contra menores.

De estos 17 menores cinco, de origen estadounidense, tenían circular amarilla de la Interpol por riesgo de vulneración. Por esta razón, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló Juan Pablo Rodríguez, comandante del GAULA Militar del Oriente, del Ejército Nacional, para hablar sobre el operativo.

“El pasado sábado, 22 de noviembre, desarrollamos una intervención coordinada entre tres instituciones: Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Grupo Gaula Militar Oriente en un hotel ubicado en el municipio de Yarumal, departamento de Antioquia. Coordinamos una operación, esta se realizó gracias a una información de inteligencia de unos seguimientos adelantados que veníamos manejando” , narró en su primera intervención.

Comentó que “con diferentes agencias internacionales” estaban reunidos “para entender lo que venía siendo esta secta aquí en nuestro territorio nacional”.

Agregando que se tiene “que leer y entender realmente las culturas de estas personas que llegaron a nuestro país, ya que habían ingresado al territorio colombiano y se estaban asentando en el departamento de Antioquia”.

“Al inicio ingresaron por diferentes partes, unos ingresaron por Cartagena y los otros ingresaron por Medellín y como resultado de este planeamiento realizado semanas atrás, dispusimos un operativo interinstitucional simplemente y con el fin de verificar el estado de salud, la documentación, y las condiciones de supervivencia de estas personas, ya que se encuentran en nuestro territorio nacional”, dijo.

Además, dijo que recibieron informaciones por parte de la población civil sobre la presencia de estas personas. “Al llegar al sitio de los hechos ese día, ese sábado encontramos a 17 menores de edad y 9 adultos, un total de 26 personas, las cuales pertenecían a esta comunidad o a esta secta en unas condiciones de salubridad que no eran tan favorables”, dijo.

“Este grupo ha venido generando unas alertas a nivel internacional. Ya lo hemos investigado por sus prácticas, por sus creencias, que presuntamente vulneran los derechos de los menores y a esto sumémosle que tienen unos antecedentes documentados en otros países en donde ya han venido siendo expulsados, han venido siendo objeto de intervenciones por parte de las autoridades”, relató.

🚨 Desde @MigracionCol lideramos un operativo en Yarumal (Antioquia) junto al Gaula Militar Oriente, donde rescatamos 17 niños niñas y adolescentes de la secta judío ortoxa Lev Tahor. Cinco de ellos tenían circular amarilla de @Interpol pic.twitter.com/mqub1BwfGf — Migración Colombia (@MigracionCol) November 23, 2025

