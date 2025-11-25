“En Ucrania necesitamos paz lo antes posible”: Oleksiy Goncharenko

En los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló Oleksiy Goncharenko, miembro de la delegación de Ucrania en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, para referirse al plan de paz que ha propuesto Estados Unidos con el fin de acabar el conflicto con Rusia.

“Necesitamos en Ucrania paz lo antes posible, por eso le damos la bienvenida a los esfuerzos de Estados Unidos, sus amigos y sus colegas para lograrlo”, recalcó Goncharenko en su primera respuesta durante la entrevista.

En esa línea, el político agregó: “Hay cosas para Ucrania que son aceptables, cosas que no, de eso se trata la diplomacia, entonces hay que hacer lo mejor que se pueda con este acuerdo para que refleje también los intereses de Ucrania”.

Así, el diputado ucraniano resaltó que quieren que esta “guerra pare inmediatamente. Ya acordamos hace mucho tiempo un cese al fuego, pero la única razón por la que sigue esta guerra es porque Rusia quiere continuar, porque se niega a parar las hostilidades, pero Ucrania está listo para parar la guerra lo antes posible".

Finalmente, dijo que en Ucrania “necesitan unas garantías de seguridad y esas garantías de seguridad deben ser ratificadas por el Congreso de los Estados Unidos. Necesitamos que en este tratado se nos den garantías serias”.

