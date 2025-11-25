El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Es la alianza que sirve para generar desarrollo”: Tienda de la Empatía sobre Misión La Guajira

Claudia García, directora y cofundadora de la Tienda de la Empatía, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre Misión La Guajira, un proyecto que llevó agua potable, energía eléctrica y más beneficios a las comunidades indígenas en esa región de Colombia.

Lea también: Misión La Guajira: más de 80 comunidades beneficiadas con soluciones de agua, energía y alimentación

“Yo tengo una gran admiración. Siento que esa es la alianza que sirve para generar desarrollo. Me queda clarísimo el liderazgo del Grupo Aval, el liderazgo de La W, de Promigas, porque ha sido todo el equipo de trabajo que se ha metido en eso”, relató.

Y subrayó: “De verdad que esas alianzas son las que funcionan para el desarrollo. No me queda ninguna duda que eso es lo que necesitamos para salir adelante”.

Nuevas alianzas

La directora de la Tienda de la Empatía comentó que la idea, ahora, es mover más lo realizado con las comunidades en La Guajira, es decir, todos los proyectos de artesanías como mochilas, sombreros, mantas entre otros.

Lea más: “Estamos cumpliendo una promesa”: Luis Carlos Sarmiento sobre Misión La Guajira

Para realizarlo, dijo que habrá una alianza con Grupo Éxito, Juan Valdés y Amazon.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

“La idea es que podamos abrir mercados, porque esto se necesita. Las mochilas no son un tema de rotación tan fácil, entonces aquí estamos haciendo una alianza con el Grupo Juan Valdés, con el Grupo Éxito, para sacar unas colecciones, estamos hablando con Amazon, y la idea es lograr abrir muchos mercados que permitan que esas 1.500 mujeres puedan tener una buena vida al vender”, reveló.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause “Es la alianza que sirve para generar desarrollo”: Tienda de la Empatía sobre Misión La Guajira 08:17 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

Play/Pause WRadio FM Compartir Directo Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles







