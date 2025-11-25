El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Falsas ofertas e información a medias: las advertencias de la SIC para el Black Friday

La Superintendencia de Industria y Comercio multó a 10 empresas, entre ellas Homecenter, Dafiti, Bosi, Olímpica, Makro y Pepe Ganga, por más de $3.068 millones por las ventas, especialmente digitales, que hicieron en el Black Friday de 2024 sin cumplir con las normas de información, garantías y condiciones de sus ofertas.

Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema, ya que el país está ad portas del Black Friday del 28 de noviembre.

“Ahora que se aproxima el Black Friday estamos vigilando los comportamientos de los establecimientos comerciales, es una fecha que se presta para violaciones sistemáticas de los derechos de los consumidores”, aseguró.

¿Qué irregularidades cometieron esas empresas en el Black Friday?

Según explicó la superintendente, estas empresas fueron sancionadas por no informar, entre otras cosas:

Las condiciones para acceder a las promociones.

Los requisitos y condiciones de entrega del producto.

Si las promociones son acumulables.

Si se limita la promoción a una por persona.

Información de cantidad y calidad del producto en promoción.

Por exigir facturas y documentos adicionales para la garantía legal.

“En resumen, las sanciones son por no proporcionar información cierta, completa y accesible. Todo lo que le hable al consumidor sobre las condiciones de esos productos a los que están accediendo”, dijo.

Finalmente, destacó que en este Black Friday se sancionará a todas las empresas con promociones que induzcan al consumidor a un engaño “entregando falsas ofertas. No por estar en un Black Friday se pueden precarizar los derechos de los consumidores”.

Escuche la entrevista completa en La W:

