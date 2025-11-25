El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Herramienta anticiparía riesgo de Alzheimer años antes de los síntomas: ¿De qué se trata? Explicación

Investigadores de Mayo Clinic desarrollaron una nueva herramienta capaz de estimar, con años de anticipación, el riesgo de que una persona desarrolle problemas de memoria y pensamiento asociados al Alzheimer. El estudio, publicado en The Lancet Neurology, se basa en décadas de seguimiento del Estudio sobre el Envejecimiento de Mayo Clinic, uno de los más completos del mundo.

Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de La W el doctor Ronald Petersen, coautor del estudio, quien es urólogo y director del Estudio sobre el Envejecimiento de Mayo Clinic.

“En el campo del Alzheimer hay muchos tratamientos para la enfermedad, por eso es importante enfocarnos ahora en predecir mejor, de forma temprana, si una persona va a desarrollar esta enfermedad. Se trata de una herramienta que nos permitirá saber quién puede padecer de Alzheimer en el futuro”, contó.

El experto destacó que actualmente si las personas están sanas no se someten a tratamiento, pese a ser potenciales pacientes de Alzheimer en el futuro, algo en lo que habría que enfocarse.

“Se enfocan en personas con la enfermedad detectada, pero la ciencia ahora se está enfocado en quienes tienen posibilidad de padecerlo, pese a estar sanos, y así actuar de forma preclínica, por eso el diagnóstico es importante (…) Si marca como potencial paciente, se recomiendan cambios en estilo de ida, comer saludable, actividad física, mejorar la calidad del sueño, reducir el estrés, entrenar la mente, eso puede ayudar evitar el desarrollo del Alzheimer”, explicó.

Finalmente, enfatizó en la importancia de esta herramienta que se está desarrollando, pues en el futuro ayudará a intervenir a las personas que sean posibles pacientes en un momento en el que no tengan síntomas.

Escuche la entrevista completa en La W:

