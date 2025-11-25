“Intereses de Ucrania deben ser tenidos en cuenta”: James Warlick sobre reunión Rusia - EE.UU.
Estados Unidos y Rusia se reúnen en Abu Dabi para diálogos sobre Ucrania. El diplomático Warwick resaltó que también deben ser tenidos en cuenta los intereses rusos.
“Intereses de Ucrania deben ser tenidos en cuenta”: James Warlick sobre reunión Rusia - EE.UU.
07:34
James Warlick junto a banderas de Ucrania y Rusia. Fotos: Getty Images y X de James Warlick.
El secretario del Ejército estadounidense, Daniel Driscoll, mantiene reuniones en Abu Dabi con el jefe de la inteligencia militar ucraniana y una delegación rusa para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada por el Kremlin tras invadir Ucrania, según informó The Financial Times.
En esa línea, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló James Warlick, diplomático estadounidense con décadas de experiencia como enviado especial, negociador y asesor de alto nivel en el Gobierno, quien analizó la reunión.
Warlick dijo que “en primera medida es bienvenida a una negociación para un acuerdo de paz”.
Y agrega: “Me agrada cómo la administración (Trump) trabaja para ese propósito”.
Sin embargo, dijo que en esa reunión y, en general, en un posible futuro acuerdo, “los intereses de Ucrania deben ser tenidos en cuenta, al igual que los intereses de Rusia”.
Ahora, sí subrayó que “parece que los rusos están dictando los términos de este acuerdo de paz y eso es lo que no puede ser”.
“Esa propuesta inicial parece una lista de deseos hecha por Rusia. Lo más importante para Ucrania es que se les dé garantías de seguridad y no solo en el papel, sino en la práctica”, comentó.
Finalmente, dijo que “hay varios problemas para llegar a un acuerdo”, y que “uno de estos temas es el territorio”, pues una de las cosas que pide Rusia es que se anexe parte de Ucrania a su Nación.
“Para Rusia es muy difícil ceder y para Ucrania aceptar”, concluyó.
Escuche la entrevista completa a continuación:
