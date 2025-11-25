James Warlick junto a banderas de Ucrania y Rusia. Fotos: Getty Images y X de James Warlick.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Intereses de Ucrania deben ser tenidos en cuenta”: James Warlick sobre reunión Rusia - EE.UU.

El secretario del Ejército estadounidense, Daniel Driscoll, mantiene reuniones en Abu Dabi con el jefe de la inteligencia militar ucraniana y una delegación rusa para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada por el Kremlin tras invadir Ucrania, según informó The Financial Times.

En esa línea, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló James Warlick, diplomático estadounidense con décadas de experiencia como enviado especial, negociador y asesor de alto nivel en el Gobierno, quien analizó la reunión.

Lea también: Ucrania espera concretar una visita de Zelenski a Trump antes del final de noviembre

Warlick dijo que “en primera medida es bienvenida a una negociación para un acuerdo de paz”.

Y agrega: “Me agrada cómo la administración (Trump) trabaja para ese propósito”.

Sin embargo, dijo que en esa reunión y, en general, en un posible futuro acuerdo, “los intereses de Ucrania deben ser tenidos en cuenta, al igual que los intereses de Rusia”.

Ahora, sí subrayó que “parece que los rusos están dictando los términos de este acuerdo de paz y eso es lo que no puede ser”.

“Esa propuesta inicial parece una lista de deseos hecha por Rusia. Lo más importante para Ucrania es que se les dé garantías de seguridad y no solo en el papel, sino en la práctica”, comentó.

Finalmente, dijo que “hay varios problemas para llegar a un acuerdo”, y que “uno de estos temas es el territorio”, pues una de las cosas que pide Rusia es que se anexe parte de Ucrania a su Nación.

Le puede interesar: Rusia dice que ataque nocturno fue una represalia por los ataques contra infraestructuras civiles

“Para Rusia es muy difícil ceder y para Ucrania aceptar”, concluyó.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause “Intereses de Ucrania deben ser tenidos en cuenta”: James Warlick sobre reunión Rusia - EE.UU. 07:34 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: