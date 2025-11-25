¿MIRA vetó a Jennifer Pedraza como cabeza de lista al Senado? Responde presidente del partido

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No teníamos veto por ninguna persona”: MIRA tras descartar a Jennifer Pedraza como cabeza de lista

El presidente del Partido MIRA, el senador Manuel Virgüez, habló en los micrófonos de La W sobre la polémica designación del representante Juan Sebastián Gómez como cabeza de lista de la coalición Ahora Colombia, conformada por el Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y MIRA.

“Enviamos un mensaje político al país al conformar esta coalición, que más allá del nombre, queremos decirle a los colombianos que queremos un Congreso independiente, disciplinado, propositivo y que no se venda ante la burocracia ni ante los contratos”, dijo Virgüez.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause “No teníamos veto por ninguna persona”: MIRA tras descartar a Jennifer Pedraza como cabeza de lista 07:37 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: