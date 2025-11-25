La W RadioLa W Radio

¿MIRA vetó a Jennifer Pedraza como cabeza de lista al Senado? Responde presidente del partido

El presidente del partido MIRA, el senador Manuel Virgüez, conversó con La W sobre la controversial designación de Juan Sebastián Gómez como cabeza de lista de la coalición ‘Ahora Colombia’ al Senado.

“No teníamos veto por ninguna persona”: MIRA tras descartar a Jennifer Pedraza como cabeza de lista

Jennifer Pedraza | Foto: Cortesía

El presidente del Partido MIRA, el senador Manuel Virgüez, habló en los micrófonos de La W sobre la polémica designación del representante Juan Sebastián Gómez como cabeza de lista de la coalición Ahora Colombia, conformada por el Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y MIRA.

“Enviamos un mensaje político al país al conformar esta coalición, que más allá del nombre, queremos decirle a los colombianos que queremos un Congreso independiente, disciplinado, propositivo y que no se venda ante la burocracia ni ante los contratos”, dijo Virgüez.

