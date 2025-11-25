El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No es normal que EE.UU. designe una entidad criminal como una organización terrorista”: abogado

Estados Unidos designó formalmente este lunes al Cartel de los Soles, organización de la que se conoce muy poco y que Washington vincula a la cúpula del Ejército y el Gobierno venezolano, como un grupo terrorista extranjero (FTO).

En esa línea, Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado de Estados Unidos, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, para opinar al respecto.

En su primera intervención, Finucane dijo que “no es normal que el Gobierno de Estados Unidos designe una entidad criminal como una organización terrorista. Eso está fuera de lo normal”.

Por otro lado, el exabogado del Departamento de Estado mencionó las implicaciones que podría tener la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista en la relación Colombia - Estados Unidos.

“Este puede ser otro factor u otra fuente de tensión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder colombiano Gustavo Petro, que como sabemos ya vienen de una racha de tensiones entre ambos países”, dijo.

Y agregó: “Lo que he escuchado de los colegas en la región es que este llamado Cartel de los Soles no es un cartel como tal, digamos que lo llaman así, pero no puede ser considerada, según lo que dicen mis colegas en el terreno, como una organización de drogas como tal”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause “No es normal que EE.UU. designe una entidad criminal como una organización terrorista”: abogado 08:32 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: