¿Qué se viene para Cartagena con el Gran Malecón del Mar? Alcalde Dumek Turbay lo cuenta en La W

Cartagena avanza en la ejecución del Gran Malecón del Mar, una obra de infraestructura que busca transformar el paisaje urbano, fortalecer la competitividad turística y ampliar el espacio público para residentes y visitantes.

Para hablar sobre el tema, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, por los micrófonos de La W, contando detalles de los proyectos que se vienen para el desarrollo de la capital de Bolívar.

“Estamos en proceso de construcción, son casi seis kilómetros. No es solamente un proyecto de construcción de espacios públicos para la gente, de contemplación del atardecer, de integración y deporte, sino que hoy lo que estamos haciendo es construir toda la protección costera que requieren los sectores del Cabrero, de Marbella y de La Boquilla”, aseguró.

El alcalde destacó también que este proyecto será un nuevo atractivo turístico, para promover la ciudad más allá de lo que ya se conoce.

“La Cartagena del Malecón será una Cartagena portentosa, una Cartagena que invita a pensar en grande (…) Este es un Malecón que arrancó de los barrios populares, ninguno de esos actores que están a lo largo de las playas va a ser expulsado, no serán trasladados ni reubicados, el Malecón se construirá con los mismos que han estado siempre allí”, dijo.

El proyecto contempla la recuperación de playas, la mitigación de la erosión costera y la generación de empleo.

En esta primera fase de construcción ya se han vinculado más 50 empleos directos, un número que seguirá creciendo a medida que se abran nuevos frentes de obra. Así mismo, se recibió material para adecuar el acceso provisional de maquinaria pesada en los espolones, para continuar con la construcción del espolón 9 y la adecuación que permitirá obras en el espolón 10.

¿Qué tendrá el Gran Malecón del Mar en Cartagena?

Uno de los componentes más destacados es El Mirador del Sol, ubicado en la fase 4 de construcción, pues se convertirá en un nuevo referente turístico del país, incluyendo una Rueda de la Fortuna al estilo de las grandes capitales del mundo.

Serán 25.000 personas circulando diariamente por el Gran Malecón y se generará empleo para más de 600 actores de playa. Al año, se estima que sea visitado por 169.000 niños entre los 5 y 14 años; 269.000 jóvenes entre los 15 y los 29 años; 19.000 adultos mayores y 89.000 personas en situación de discapacidad.

