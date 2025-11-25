Queremos que la salud mental deje de ser un estigma: MED invita a gran convocatoria para meditar

Manuela Mejía, directora ejecutiva de MED, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la gran convocatoria de meditación en la cual pueden participar 13.000 personas en el centro de espectáculos La Macarena en Medellín, Antioquia.

Según expuso, además de la meditación, el propósito de este evento es normalizar los temas de la salud mental y que dejen de ser un tabú.

“Queremos que el tema de salud mental deje de ser un estigma. A veces pensamos que la depresión le pasa a algunos, pero cada vez nos damos cuenta que le pasa a más”, afirmó.

Entradas para la convocatoria

Expresó que hay dos valores de la entrada para quienes lo pueden hacer: 39.000 y 65.000 pesos. No obstante, aseguró que sabe que muchas personas no tienen ese dinero, por lo que destinaron 9.000 entradas gratuitas para personas que se postulen.

