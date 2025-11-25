El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Se generó una vacancia en el cargo”: rector encargado de la Universidad Nacional

El rector encargado de la Universidad Nacional, Andrés Felipe Mora, explicó que el Consejo Superior Universitario revisó “de manera integral los fallos, uno que declaró válida la designación de Ismael Peña sin restablecimiento del derecho”, y otro que anuló el nombramiento de Leopoldo Múnera.

Según dijo, la combinación de estos elementos “generó una vacancia en el cargo”, motivo por el cual el CSU lo designó para garantizar continuidad administrativa en el cierre de semestre.

El rector encargado recalcó que la decisión “acató de forma estricta e integral las sentencias y respondió a la necesidad de estabilidad en las nueve sedes”.

Añadió que la Universidad no consideraba pedir aclaraciones al Consejo de Estado y que su mandato consistía en asegurar que las labores académicas y administrativas “siguieran funcionando como hasta ahora”.

Mora insistió en que su nombramiento no buscó frenar protestas ni impedir la llegada de Peña, sino atender la vacancia detectada por el CSU. Señaló que el objetivo central era mantener condiciones que permitieran cerrar el semestre sin nuevos bloqueos ni alteraciones y cumplir las funciones misionales mientras el Consejo definía la rectoría en propiedad.

