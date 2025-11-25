El código iframe se ha copiado en el portapapeles

University of the Andes Foundation se suma a Vamos Pa’ Lante con USD $100.000: “apoyamos la educación”

W Radio y la Universidad de los Andes anunciaron el lanzamiento de la campaña Vamos Pa’Lante, que busca otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y no puedan acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas de alta calidad por razones económicas.

Carolina Barco, excanciller y miembro de la Junta Directiva de University of the Andes Foundation, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el trabajo de la fundación desde el exterior y su apoyo a la campaña Vamos Pa’ Lante.

“Llevamos 60 años buscando apoyos para la universidad, para los programas, para las becas, para el estudiantado. Hemos jugado un papel importante con W Radio buscando estas becas de recate para los jóvenes, becas que les permitan terminar sus estudios en momentos de crisis”, aseguró.

Asimismo, Barco hizo una invitación a sumarse a la campaña Vamos Pa’ Lante, comentando que “tenemos que dar gracias y ayudar, este proyecto ha sido exitoso, invitamos a que nos sumemos, ayudemos a quienes lo necesitan”.

A través de University of the Andes Foundation se logró una donación de 100.000 dólares para Vamos Pa’ Lante.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause University of the Andes Foundation se suma a Vamos Pa’ Lante con USD $100.000: “apoyamos la educación” 00:27 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?

Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Cuenta de ahorros: 506049352

Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.

Escuche W Radio en vivo aquí: