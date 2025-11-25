University of the Andes Foundation se suma a Vamos Pa’ Lante con USD $100.000: “apoyamos la educación”
Carolina Barco, excanciller y miembro de la Junta Directiva de University of the Andes Foundation, conversó con La W sobre la importancia de la campaña Vamos Pa’ Lante.
Foto: Universidad de los Andes
W Radio y la Universidad de los Andes anunciaron el lanzamiento de la campaña Vamos Pa’Lante, que busca otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y no puedan acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas de alta calidad por razones económicas.
Carolina Barco, excanciller y miembro de la Junta Directiva de University of the Andes Foundation, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el trabajo de la fundación desde el exterior y su apoyo a la campaña Vamos Pa’ Lante.
“Llevamos 60 años buscando apoyos para la universidad, para los programas, para las becas, para el estudiantado. Hemos jugado un papel importante con W Radio buscando estas becas de recate para los jóvenes, becas que les permitan terminar sus estudios en momentos de crisis”, aseguró.
Asimismo, Barco hizo una invitación a sumarse a la campaña Vamos Pa’ Lante, comentando que “tenemos que dar gracias y ayudar, este proyecto ha sido exitoso, invitamos a que nos sumemos, ayudemos a quienes lo necesitan”.
A través de University of the Andes Foundation se logró una donación de 100.000 dólares para Vamos Pa’ Lante.
Escuche la entrevista completa en La W:
¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?
- Tarjeta de crédito y pagos PSE
A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante
- Donaciones en Estados Unidos:
A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate
- Oficinas Banco de Bogotá:
Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.
Cuenta de ahorros: 506049352
- Corresponsales Bancarios Grupo Aval
Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.
- Cajeros Automáticos Red Aval
Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.
Cuenta de ahorros: 506049352
- Supertiendas Olímpica a nivel nacional
Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos
Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.
- Supertiendas Ísimo a nivel nacional
Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.
