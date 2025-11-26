Cúcuta

Capturados cuatro policías de la Metropolitana de Cúcuta, por irregularidades en un operativo

El hecho se habría presentado en una diligencia de registro y allanamiento en septiembre del 2024, en un centro comercial.

Policías de Colombia. (Foto: Colprensa) / Camila Díaz

En las últimas horas fueron capturados cuatro integrantes de la policía nacional y un particular, después que las autoridades detectarán hechos irregulares generados por parte de los uniformados durante una diligencia de registro y allanamiento a un local comercial en el Centro Comercial La Alejandría, el 18 de septiembre del año 2024.

Según la investigación, durante el allanamiento se habría omitido la incautación de 8.000 millones de pesos y la captura del posible propietario del dinero, a cambio de 700 millones de pesos.

Los capturados fueron identificados como el subintendente Edward Alexis Gómez Montaguth, adscrito a la DIJIN; el subintendente Erasmo Silva Alcocer, los patrulleros Jefferson Ramírez Pérez y Miguel Ronaldo Jaimes, estos tres últimos adscritos a la Policía Metropolitana de Cúcuta.

La persona particular capturada en este operativo fue identificado como Nehemias Chaustre Peñaloza.

La Fiscalía 3 delegada de Cúcuta fue la encargada de liderar la investigación y que permitió las capturas por los delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documentos público y fraude procesal.

