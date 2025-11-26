La W RadioLa W Radio

Actualidad

Carlos Caicedo estalla contra Petro y rompe con el Pacto Histórico: “Hacen alianzas con sus enemigos”

El precandidato presidencial y exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, aseguró en La W que el presidente Petro es “prisionero” de una “cúpula” conformada por voces como la del ministro del Interior, Armando Benedetti, y el exsenador Roy Barreras.

Carlos Caicedo estalla contra Petro y rompe con Pacto Histórico: &quot;Hacen alianzas con sus enemigos”

Carlos Caicedo estalla contra Petro y rompe con Pacto Histórico: "Hacen alianzas con sus enemigos”

24:44

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Carlos Caicedo, Gustavo Petro y miembros del Pacto Histórico. Fotos: Colprensa y suministrada.

Noticia en desarrollo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Carlos Caicedo estalla contra Petro y rompe con Pacto Histórico: "Hacen alianzas con sus enemigos”

24:44

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad