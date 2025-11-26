Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images. / Katherine Forbes.

Denuncia: ciudadano quedó con lesiones permanentes tras ser atropellado, pero el conductor no aparece

El 13 de diciembre de 2020 Adriano Morales se movilizaba en su bicicleta, en la ciclorruta de la autopista sur sentido sur-norte, cuando fue arrollado por un vehículo que le dejó daños físicos permanentes.

Al día de hoy, el responsable, identificado como Jhon Heyler Ibarguen Vargas y quien se transportaba en el vehículo de placas JGO121, no ha respondido, asistiendo solo a 2 de 7 citaciones hechas por la Fiscalía.

“Como un fiscal general de la nación no puede obligar a comparecer hasta que no haya una orden por parte un juez, desafortunadamente el caso se archivó”, expresó Adriano con el objetivo de hacer un llamado a las autoridades.

Una fractura de astragalo con minuta y una artrodesis tibiotalar de pie derecho le generaron 581 días de incapacidad, quedando con un diagnóstico que limitó sus oportunidades laborales.

Medicina legal determinó en su último dictamen 3 lesiones de las cuales 2 son permanentes, su EPS Famisanar determinó que los tratamientos de rehabilitación serían desfavorables.