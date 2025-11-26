Denuncia: ciudadano quedó con lesiones permanentes tras ser atropellado, pero el conductor no aparece
El responsable recibió 7 citaciones por parte de la Fiscalía, pero solo acudió a 2.
Denuncia: ciudadano quedó con lesiones permanentes tras ser atropellado, pero el conductor no aparece
Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images. / Katherine Forbes.
El 13 de diciembre de 2020 Adriano Morales se movilizaba en su bicicleta, en la ciclorruta de la autopista sur sentido sur-norte, cuando fue arrollado por un vehículo que le dejó daños físicos permanentes.
Al día de hoy, el responsable, identificado como Jhon Heyler Ibarguen Vargas y quien se transportaba en el vehículo de placas JGO121, no ha respondido, asistiendo solo a 2 de 7 citaciones hechas por la Fiscalía.
“Como un fiscal general de la nación no puede obligar a comparecer hasta que no haya una orden por parte un juez, desafortunadamente el caso se archivó”, expresó Adriano con el objetivo de hacer un llamado a las autoridades.
Una fractura de astragalo con minuta y una artrodesis tibiotalar de pie derecho le generaron 581 días de incapacidad, quedando con un diagnóstico que limitó sus oportunidades laborales.
Medicina legal determinó en su último dictamen 3 lesiones de las cuales 2 son permanentes, su EPS Famisanar determinó que los tratamientos de rehabilitación serían desfavorables.
