Gustavo Zuluaga Villegas, artista colombiano que inspiró la iluminación de la Torre The Shard, Londres

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La W habló conversó con el artista colombiano Gustavo Zuluaga Villegas, el hombre que inspiró la iluminación y la decoración de la Torre The Shard en Londres, una estructura que se ve en toda la capital de Inglaterra. Pasó de hacer parte del equipo de limpieza a decorar.

“Empecé a mostrar mis obras, hablándole a la gente, trataba de exponer mis cuadros. Una persona quiso colaborarme y me contactó con el equipo de marketing. Les gustó mucho mis obras y en 2 o 3 meses me dieron un espacio (para exponer sus pinturas)”, contó.

Fue precisamente la exposición la que le abrió la puerta para decorar con su arte el edificio más importante en Inglaterra.

“Me dijeron: ‘nos gusta la forma en que pinta y le vamos a encargar este proyecto’. La torre se ilumina todos los años. Me encargaron a mí este proyecto, pero también a más gente, como un concurso”, afirmó.

¿Cómo fue la experiencia?

Mencionó que fue un “estrés horrible” el pararse frente a un lienzo en blanco de ese tamaño.

“La ventaja que tengo es que en mi casa veo todo el edificio. Los veranos aquí son muy hermosos, rojos y azules, entonces eso me inspiró”, sostuvo.