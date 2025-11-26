“Intención es intimidar y espantar a Maduro”: exembajador Shapiro por tensión militar EEUU-Venezuela

Nicolás Maduro y presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe. Fotos: (Photo by Jesus Vargas/Getty Images) / (Photo by Yasin Demirci/Anadolu via Getty Images)

Charles Shapiro, diplomático estadounidense y exembajador en Venezuela, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de la tensión diplomática y militar entre Estados Unidos y Venezuela.

Según mencionó, la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe “es parte de la estrategia para que Maduro y sus aliados huyan de Venezuela”. Sin embargo, aseguró que, “a las malas”, podría darse una invasión militar para expulsar al líder del chavismo.

¿El Cartel de los Soles es una organización narcotraficante?

“No y eso es lo que más preocupa. Es una mentira o una exageración”, afirmó. Incluso, señaló que si el tráfico de drogas es el pretexto para invadir a un país, “hay países que trafican mucho más que Venezuela”.

¿Qué puede ceder el chavismo en conversación con Trump?

Dijo que la conversación es el “plan B de EE.UU.”, pero “la intención es intimidar y espantar a Maduro”.

“Los dictadores no se van fácil, sin problemas. No entiendo la posición de la oposición venezolana, quieren un país democrático, quieren que Estados Unidos saque a Maduro y es muy difícil sin fuerza militar”, sostuvo.

Presencia de Rusia en Venezuela

“Rusia no tiene ni las tropas ni el dinero para ayudar a Venezuela, pero Estados Unidos tendría que tomar en cuenta la presencia para matar o no a los rusos (en Venezuela)”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: