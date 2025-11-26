Medidas son totalmente discriminatorias: gobernador Rey por pico y placa los sábados en Bogotá
Medidas son totalmente discriminatorias: gobernador Rey por pico y placa los sábados en Bogotá
12:01
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Pico y placa regional en Bogotá. Imagen vía Getty Images
Bogotá
Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre los datos que presentó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre el recaudo de matrículas por parte de la capital colombiana.
“El alcalde Galán ha manifestado que su recaudo de impuesto de vehículos se ha reducido por la disminución de las matrículas. Los datos que le han entregado no son ciertos ni explicativos para entender por qué Bogotá ha descendido en matrículas”, afirmó.
Escuche la entrevista completa aquí:
Medidas son totalmente discriminatorias: gobernador Rey por pico y placa los sábados en Bogotá
12:01
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles