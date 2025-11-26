El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Medidas son totalmente discriminatorias: gobernador Rey por pico y placa los sábados en Bogotá

Bogotá

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre los datos que presentó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre el recaudo de matrículas por parte de la capital colombiana.

“El alcalde Galán ha manifestado que su recaudo de impuesto de vehículos se ha reducido por la disminución de las matrículas. Los datos que le han entregado no son ciertos ni explicativos para entender por qué Bogotá ha descendido en matrículas”, afirmó.

