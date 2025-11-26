No conozco de manera personal, ni antes ni después de esto, a alias ‘Calarcá’: Wilmar Mejía
Mejía también dijo que el coronel Huertas tampoco lo conoce. “Ni yo, ni él, ni los dos juntos, ni los tres hemos hablado con ‘Calarcá. No lo conozco personalmente”, dijo.
Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre su presunta relación con alias ‘Calarcá’, uno de los cabecillas de las disidencias Farc, que se reveló en un informe en donde se mencionó la infiltración de este grupo a algunas agencias del Estado colombiano.
Mejía, en la entrevista, negó conocerlo personalmente.
“Se presume que tanto el general Huertas, el coronel de Indumil, como yo, hablamos con ‘Calarcá’, y eso no es cierto. No conozco, ni antes ni después, de manera personal, a alias ‘Calarcá’, no lo conozco, no he hablado con él nunca en mi vida”, aseveró.
El funcionario del DNI, en esa línea, mencionó que “los chats son parte de lo que se tiene que resolver. Yo no he hablado con el señor ‘Calarcá’, que está en la ilegalidad, ni por voluntad propia, ni autorizado, ni en el marco de mi misión, de la misionalidad de mi institución”.
Finalmente, Mejía también comentó que el general Huertas tampoco lo hizo, y tampoco el coronel de Indumil. “Ni yo, ni él, ni los dos juntos, ni los tres hemos hablado con ‘Calarcá. No lo conozco personalmente”.
