La W RadioLa W Radio

Actualidad

No conozco de manera personal, ni antes ni después de esto, a alias ‘Calarcá’: Wilmar Mejía

Mejía también dijo que el coronel Huertas tampoco lo conoce. “Ni yo, ni él, ni los dos juntos, ni los tres hemos hablado con ‘Calarcá. No lo conozco personalmente”, dijo.

Wilmar Mejía y disidencias Farc. Fotos: suministrada y X de Wilmar Mejía.

Wilmar Mejía y disidencias Farc. Fotos: suministrada y X de Wilmar Mejía.

Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre su presunta relación con alias ‘Calarcá’, uno de los cabecillas de las disidencias Farc, que se reveló en un informe en donde se mencionó la infiltración de este grupo a algunas agencias del Estado colombiano.

Mejía, en la entrevista, negó conocerlo personalmente.

“Se presume que tanto el general Huertas, el coronel de Indumil, como yo, hablamos con ‘Calarcá’, y eso no es cierto. No conozco, ni antes ni después, de manera personal, a alias ‘Calarcá’, no lo conozco, no he hablado con él nunca en mi vida”, aseveró.

El funcionario del DNI, en esa línea, mencionó que “los chats son parte de lo que se tiene que resolver. Yo no he hablado con el señor ‘Calarcá’, que está en la ilegalidad, ni por voluntad propia, ni autorizado, ni en el marco de mi misión, de la misionalidad de mi institución”.

Finalmente, Mejía también comentó que el general Huertas tampoco lo hizo, y tampoco el coronel de Indumil. “Ni yo, ni él, ni los dos juntos, ni los tres hemos hablado con ‘Calarcá. No lo conozco personalmente”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad