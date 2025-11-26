“No se trata de una imputación por maletines con dinero”: Mauricio Pava, defensor de Ricardo Bonilla

Luego de que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, hubiese anunciado que este miércoles 26 de noviembre se radicará la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por su presunta participación en el saqueo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la defensa aseguró que han recaudado elementos materiales probatorios que demuestran que no se cometieron delitos.

El abogado Mauricio Pava, defensor de Bonilla, aseguró en entrevista con W Radio que este caso “no se trata de una imputación por maletines de dinero”.

También señaló que, según la ley, el exministro podía y debía hacerle seguimiento a los proyectos de los congresistas en las regiones.

“¿De qué no se trata el caso de Ricardo Bonilla? No se trata de un caso en donde exista una imputación por maletines con dinero; no se trata de un caso en donde se hubieran celebrado contratos y hayan supuestamente, o según la Fiscalía, pactado comisiones; no se trata de ningún caso que esté relacionado con ese otro tipo de acusaciones o de imputaciones que han hecho en otros eventos”, afirmó.

Pava agregó que “el caso de Ricardo Bonilla es otro y seguramente, pues así lo va a precisar la Fiscalía, hará una interpretación y dirá que se cometió muy seguramente el delito de tráfico de influencias o de algún interés en algún contrato que, además, nunca se celebraba (…)”.

Sobre la supuesta compra de votos para lograr que la Comisión de Crédito Público del Congreso aprobara los endeudamientos del Gobierno, respondió el abogado Pava:

“Eso en la práctica es lo que ha sido llamado como clientelismo, ¿verdad? Ha sido llamado como la reciprocidad funcional entre el Congreso y el Ministerio de Hacienda. Y esa discusión yo creo que va a ser muy importante a nivel jurídico y por eso los hechos, cuando la Fiscalía los precise, van a ser tan interesantes”, afirmó.

También agregó que: “¿Por medio de la Ley Quinta los congresistas pueden preguntar por proyectos regionales para sus regiones? Sí. ¿El Ministerio de Hacienda puede hacerle seguimiento a los proyectos de los congresistas para las regiones? También”.

El defensor de Bonilla continuó planteándose preguntas: “La suposición es si de esos proyectos se iban a derivar unos contratos que, a su vez, se iban a derivar unos intereses particulares; si eso iba a suceder. Pero nada de eso sucedió y, claro, podríamos especular y decir que lo que pasa es que eso no se materializó porque hubo unas investigaciones periodísticas muy serias y entonces salió el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, pero ninguno de esos contratos se materializó”.

El penalista Pava también dijo en W Radio que su cliente, Ricardo Bonilla, tiene “total disposición para comparecer ante los jueces de la República. Estábamos a la espera de que nos convocaran; nuestro compromiso es con un debate jurídico leal y transparente. Allí se precisarán los hechos, lo que pondrá fin a la especulación alrededor del caso del profesor Ricardo Bonilla”.

Por último, recordó que el exministro ha atendido puntualmente todos los requerimientos judiciales y ha acreditado ante las autoridades su arraigo familiar, social y profesional en Colombia, “desvirtuando cualquier versión sobre un supuesto riesgo de fuga. Su vida y su honor están en este país”.

