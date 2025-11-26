Polémica solicitud del Gobierno de trasladar utilidades del FNA para cubrir gastos

Este miércoles se realizó una junta directiva en el Fondo Nacional del Ahorro y estuvo enmarcada por momentos de tensión. Esto por cuenta de una solicitud que hizo el Gobierno para hacer un traslado de más de medio billón de pesos del fondo de ahorro de la entidad hacia el Tesoro Nacional, que es administrado por el Ministerio de Hacienda.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, argumentó en esa junta que se deberían transferir esas utilidades al Ministerio de Hacienda para invertir los recursos en los programas sociales del plan de desarrollo.

Horas después, en el consejo de ministros, Ávila afirmó que las entidades del Grupo Bicentenario, incluido el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), deben transferir sus utilidades al Ministerio de Hacienda para financiar el presupuesto nacional.

“En el caso del FNA, tradicionalmente estas utilidades no se transferían sino que se reinvertían, lo que generó una acumulación de reservas considerada excesiva. Por ello, el Gobierno solicitó que el Fondo comenzara este año a entregar parte de esos recursos, aprovechando su sólida posición patrimonial”, señaló el jefe de la cartera de Hacienda ante el presidente Gustavo Petro.

Pese a esa solicitud, este martes ese punto de discusión no se votó, se aplazó y se suspendió ese traslado debido a que quienes estaban en contra de la decisión pidieron un concepto a la Superintendencia Financiera y otro a la Superintendencia de Sociedades, para asegurarse de que esto no sea perjudicial para el Fondo Nacional del Ahorro.

Incluso un miembro de la junta señaló a esta emisora que quieren “un Fondo cada vez más fuerte no un Fondo descapitalizado o que tenga que repartir al Estado o al fisco parte de sus utilidades porque usualmente lo que ha hecho es reinvertirlas”.

Así las cosas, esta es una pelea que se seguirá dando en otro “round”, una vez se tengan esos conceptos.

En la junta la discusión llegó a discutirse la legalidad de este movimiento.

Y es que hay que recordar que el artículo 63 de los estatutos del FNA dice que las utilidades derivadas de la administración de las cesantías no deben repartirse entre los accionistas, por tanto, la disputa es si habría un vicio de ilegalidad si esto se llega a concretar.

