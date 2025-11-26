La W RadioLa W Radio

Procuraduría evalúa suspender a Wilmar Mejía y al general Huertas tras informe sobre disidencias

El director de La W, Julio Sánchez Cristo, reveló que “en cualquier momento” se puede conocer la noticia de la suspensión de Wilmar Mejía y del general Huertas.

General Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía. Fotos: Suministrada / @WilmarMejia

La W pudo confirmar que es probable que la Procuraduría evalúa suspenda a Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y al general Juan Miguel Huertas luego del informe que los relaciona con las disidencias de las Farc de alias ‘Calarcá’.

El director de La W, Julio Sánchez Cristo, aseguró que “en cualquier momento” se puede conocer la noticia.

Asimismo, señaló que el procurador espera la confirmación de unos documentos de valoración probatoria.

