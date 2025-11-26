Quiero se transparente y no me voy a esconder: Wilmar Mejía negó presuntos vínculos con disidencias

Este miércoles, 26 de noviembre, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló el director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, para pronunciarse al respecto de investigaciones en las que lo mencionan en el escándalo de supuestos nexos entre las disidencias de las Farc con agencias del Estado y las Fuerzas Militares.

En un inicio, Mejía se refirió a la dicho por el presidente Gustavo Petro, que solicitó examen forense a chats de alias ‘Calarcá’. “Valoro y respeto los pronunciamientos del señor presidente, él tiene su libertad plena para pronunciarse y defender a sus colaboradores, defender a su Gobierno. Coincido con él en su última apreciación, yo creo que la justicia tiene que obrar y tiene que investigar a fondo qué es lo que está pasando”.

Así mismo, dijo que “la fiscal, también en sus pronunciamientos, sobre todo en el último comunicado, fue contundente. Creo que aquí se cometieron muchos delitos en materia de la custodia de la información que se había recabado por parte de los organismos de inteligencia, no solo del Ejército, sino también de la Policía Nacional. Eso, para mí, le resta mucha seriedad a la información que se recogió y que se utilizó”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

