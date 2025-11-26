Roy Barreras y Armando Benedetti lo han alejado de sus orígenes: Carlos Caicedo sobre Gustavo Petro

Este miércoles, 26 de noviembre, habló en los micrófonos de La W, el precandidato presidencial y jefe político del movimiento Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, quien se refirió a un círculo político que estaría “alejando” al presidente Gustavo Petro “de sus bases sociales”.

Caicedo, durante su entrevista con este medio inició haciendo referencia al Frente Amplio, en donde dijo que desde su movimiento han “estado muy atentos de la posible confirmación de este proyecto de convergencia”, pero que “no existe”.

Así, lanzó las pullas a Roy Barreras y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

“Lamentablemente el porte estandarte de esto es una persona de la política tradicional que es el señor Roy Barreras, muy próximo a Benedetti, que hace parte de este círculo político que ha ido alejando al presidente de sus orígenes , de sus respaldos populares en las regiones”, dijo.

Y añadió que esa misma “cúpula” lo ha llevado a “clientelizar cuotas, a acercarse a los sectores de la política tradicional (...) El pueblo votó por un gobierno de izquierda, pero ha gobernado con un sector de la política tradicional. Eso pasó en el departamento del Magdalena: hacen alianzas con los que son históricamente sus contradictores, sus enemigos y los que nos persiguieron, nos llevaron a la cárcel y nos acusaron de crímenes”.

“Esos sectores mismos que, inclusive, aplauden que lo metan en la lista Clinton, que le persigan a su familia. Esos sectores de la vieja política tradicional que tiene su amistad en este círculo político, en esa cúpula que lo rodea. Creo que está alejando al presidente de sus bases sociales, de sus bases populares, que lo respalda y que como nosotros lo hemos respaldado y lo hemos acompañado a lo largo de estos años“, aseveró.

