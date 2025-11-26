¿Wilmar Mejía era informante antes de ser funcionario de la DNI? Esto respondió

Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que es mencionado en un informe en donde se habla de una presunta infiltración de las disidencias Farc a agencias del Estado colombiano, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse su papel con el Gobierno antes de ser funcionario de la DNI: se le cuestionó si se desempeñó como un tipo de informante.

¿Era un informante antes de ser funcionario de la DNI?

Mejía fue puntual con su respuesta y dijo que “oficialmente no. Como fuente humana de alguna agencia de inteligencia, no. Para nada”.

Así mismo, dijo: “No hago parte de las bases de datos de fuentes humanas formales de ninguna agencia de inteligencia del país”.

¿Pidió hojas de vida de oficiales del Ejército para revisar ya estando en la DNI?

Posteriormente, a Mejía se le preguntó si en algún momento pidió hojas de vida de oficiales del Ejército para revisar o si le recomendó al exministro de Defensa Iván Velásquez quitar o nombrar oficiales en esa institución.

“Dentro de la misionalidad que yo tengo no está ese componente de revisar hojas de vida de servidores públicos, en este caso de las Fuerzas Militares y de Policía. Eso no es mi objeto misional, diría yo que es el objeto misional de otra dirección de la entidad, pero como hay compartimentación de los procesos que cada uno hace y tenemos mesas técnicas en donde nos sentamos en los temas que nos encontramos, yo no puedo decir si al DNI llegaron o no llegaron hojas de vida de estos oficiales o que estaban en proceso de revisión de hojas de vida”, respondió.

Además, Mejía aclaró: “una cosa es antes de llegar al Gobierno, cuando me llegaba información y la tramité oportunamente, y ahora es cuando estoy en la Dirección Nacional de Inteligencia.

“Nuestra normativa es muy clara y nuestra misionalidad es muy clara: una cosa son las funciones del director de contrainteligencia y otras cosas son las funciones mías que tenemos temas que nos ponen de común acuerdo para la operatividad misional”, comentó.

¿Le recomendó al exministro de Defensa Iván Velásquez quitar o nombrar oficiales?

Mejía puntualizó que nunca hizo eso. “Simplemente le compartí la información en su momento, la que yo tenía, y yo le dije: ‘ministro, usted es el jefe de esta vaina’”.

Dijo que le entregó información “de oficiales que posiblemente estuvieran en cursos, en actividades”.

Explicó que él solo entregó la información para que el exministro “tomara la decisión” y que ya él debía contrastar lo que recibía.

Así, explicó la forma en cómo conseguía la información antes de ser parte de la DNI.

“Cuando tuve mi designación como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, en representación del presidente, la gente asume que uno es proximal y que uno levanta el teléfono y que de inmediato le contestan, y comienzan a tramitar sus preocupaciones por ese canal. Eso fue lo que pasó conmigo en su momento como ciudadano del común”, comentó.

Y dijo: “Personas preocupadas, servidores públicos que comenzaron a ubicarme a través de terceros, comenzaron a generarse reuniones y comenzaron a hablarme de cosas que para mí eran aterradoras (...) eso había que ponerlo en conocimiento, esos hechos había que ponerlos en conocimiento de quien tenía la autoridad para hacer algo. Y cuando me pusieron, tuve el acceso con el señor ministro, dije: ¿ministro, eso es lo que hay, revise usted".

